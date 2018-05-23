«Союзмультфильм» снимет продолжение мультфильма про попугая Кешу — Хазанов согласился озвучить главного героя

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Новый сюрприз приготовил «Союзмультфильм» любителям рэтро — студия собирается снять продолжение популярного советского мультика о попугае Кеше.

 

 

По словам Геннадия Хазанова, который озвучил попугая в первых сериях, вышедших на телеэкраны в середине 80-х, он готов озвучить главного героя, если его пригласят на съемки.

Однако о какой-то конкретике он не сказал, так как сам только слышал о новом проекте.

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Тэги: мультфильм Союзмультфильм Персона: Геннадий Хазанов

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