«Союзмультфильм» снимет продолжение мультфильма про попугая Кешу — Хазанов согласился озвучить главного героя

Новый сюрприз приготовил «Союзмультфильм» любителям рэтро — студия собирается снять продолжение популярного советского мультика о попугае Кеше.

По словам Геннадия Хазанова, который озвучил попугая в первых сериях, вышедших на телеэкраны в середине 80-х, он готов озвучить главного героя, если его пригласят на съемки.

Однако о какой-то конкретике он не сказал, так как сам только слышал о новом проекте.