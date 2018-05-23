Группа «Би-2» приглашает на бесплатный open air в Бобруйске

6 июля в Бобруйске на площадке перед «Бобруйск-Ареной» пройдет масштабный open air «Би-2 FEST» , инициатором и хедлайнер которого стала группа «Би-2». Начало в 18:00. Вход свободный.

«Мы давно мечтали сделать свой фест — огромный open air, попасть на который смогут все без исключения», — отметил Шура Би-2.

Бобруйск был выбран не случайно: именно здесь в конце 80-х началась музыкальная история группы «Би-2». Лайн-ап тоже особенный — каждая группа, которая примет участие в фестивале, занимает свое место в истории «Би-2».

На фестивале выступят группы «Солнечная сторона», «Сети», Brainstorm, Midnight Faces и собственно «Би-2».

«Солнечная сторона» — это коллектив, участником и автором песен которой был Михаил Карасев — дядя Шуры Би-2. По его словам, творчество этой группы оказало «огромное влияние в начале нашего творческого пути».

«Более того, какие-то их песни, например, «Дурочку», мы переделали и включили в свой репертуар. Нам удалось воссоздать эту группу: мы связались с двумя участниками оригинального состава — Ольгой Петрыкиной и Вадимом Сажиным, которые смогли собрать музыкантов, и на нашем фестивале группа исполнит песни первой половины 80-х годов», — рассказал Шура Би-2.

Группа «Сети» была популярна в начале 2000-х. Композиция Smile до сих пор иногда звучит на радио.

«Сети» — это проект нашего флейтиста и соавтора текстов Яна Николенко. У Янчика в этом году выходит новый альбом, и выступление на нашем фестивале станет для группы первым после долгого перерыва», — отметил Шура Би-2.

В апреле 2018 года группа Brainstorm выпустила 13-й студийный альбом Wonderful Day, который, возможно, и услышат белорусы на фестивале «БИ-2 FEST».

«Эту группу даже и представлять отдельно не нужно. Brainstorm — наши старые друзья, которые много раз участвовали в наших проектах — и в студии, и на сцене. Это замечательная команда, и очень хочется показать их и в Бобруйске», — сказал Шура Би-2

Команда Midnight Faces — друзья «Би-2» из Лос-Анджелеса. «Я считаю, что это одна из самых интересных пост-панк групп нынешнего времени. Их альбом «Heavenly Bodies» — просто отличный, рекомендую послушать!» — сказал Шура Би-2.

Группа «Би-2» закроет «Би-2 FEST» двухчасовым шоу «Горизонт событий». Эту программу группа привозила в конце марта на «Минск-Арену».