В Беларуси 23 мая ожидаются сильные ливни и грозы — объявлен оранжевый уровень опасности
По данным Гидрометцентра республики, сегодня в Беларуси с 12:00 до 18:00 на большей части территории страны ожидаются грозы.
Как отмечается, при грозах в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями в республике объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
МЧС рекомендует при грозе, по возможности, не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, держаться подальше от электропроводки, антенн.
Кроме этого спасатели дают и другие советы:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать;
- если вы едете на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;
- во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередач, т.к. электричество притягивает молнию;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Если все же произошло поражение молнией, то:
- прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
- если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.
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