В Беларуси 23 мая ожидаются сильные ливни и грозы — объявлен оранжевый уровень опасности

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По данным Гидрометцентра республики, сегодня в Беларуси с 12:00 до 18:00 на большей части территории страны ожидаются грозы.

В Беларуси 23 мая ожидаются сильные ливни и грозы — объявлен оранжевый уровень опасности

Как отмечается, при грозах в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в республике объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

МЧС рекомендует при грозе, по возможности, не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, держаться подальше от электропроводки, антенн.

Кроме этого спасатели дают и другие советы:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
  • если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
  • во время грозы нельзя купаться в водоемах;
  • во время грозы не следует бегать;
  • если вы едете на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;
  • во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередач, т.к. электричество притягивает молнию;
  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
  • если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Если все же произошло поражение молнией, то:

  • прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
  • если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

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Тэги: штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности ливни грозы

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