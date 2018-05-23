В Беларуси 23 мая ожидаются сильные ливни и грозы — объявлен оранжевый уровень опасности

По данным Гидрометцентра республики, сегодня в Беларуси с 12:00 до 18:00 на большей части территории страны ожидаются грозы.

Как отмечается, при грозах в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в республике объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

МЧС рекомендует при грозе, по возможности, не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, держаться подальше от электропроводки, антенн.

Кроме этого спасатели дают и другие советы:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать;

если вы едете на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;

во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередач, т.к. электричество притягивает молнию;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Если все же произошло поражение молнией, то: