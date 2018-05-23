Тема охоты на прописку для устройства ребенка в гимназию раздута и преувеличена, — Мингорисполком

Ажиотаж вокруг охоты на прописку для устройства ребенка в гимназию в столице преувеличен, заявила на пресс-конференции 23 мая заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Иванова.

По ее словам, ситуация с погоней за пропиской «преподносится искусственно». «Вы знаете наше законодательство, поэтому что значит купить прописку? Прописаться не так просто, если нет условий. Думаю, ситуация с покупкой прописки значительно раздута и преувеличена», — сказала представительница Мингорисполкома.

Еще большее сомнение, отметила она, вызывает необходимость таких действий. «Сегодня во всех микрорайонах ведется учет проживающих в них детей. Мы знаем, сколько детей придет в школы, и ни один ребенок не останется без места», — заявила Иванова.

В то же время чиновница подчеркнула, что некоторые родители имеют предпочтения в выборе учреждения образования и у них есть такая возможность при наличии свободных мест в интересующем учреждении. «Если в этом учреждении мест нет, то неважно, прописаны вы там или не прописаны — стены никто не раздвинет, на головы друг другу детей не посадят», — сказала она.

«Поэтому здесь не нужно создавать никакого ажиотажа, учитывая, что учебные планы будут везде одинаковые. А свои предпочтения нужно соотнести с удобствами ребенка, в том числе учитывать, как он будет добираться до школы», — считает Иванова.

В следующем учебном году в системе школьного образования произойдут значительные изменения — отменены экзамены в пятые классы гимназий, дети будут учиться по общему учебному плану обычных школ и поступать в первый класс, как и в пятый, по месту регистрации.

В 2018/2019 учебном году первые классы набирают почти все гимназии Минска. «Раньше начальной школы не было в пяти столичных гимназиях. В новом году две из них — № 13 и № 27 проводят набор первоклассников. В трех остальных — №№ 25, 41 и 42 — по разным причинам, в основном из-за капитального ремонта и условий размещения учеников, начальной школы пока не будет», — сказала представитель горисполкома, отметив, что со временем первые классы будут открыты во всех гимназиях.

Столичные школы в следующем году примут более 23 тыс. первоклассников — почти на 1 тыс. больше, чем годом ранее. К осени новая школа откроется в микрорайоне Дружба; в самом густонаселенном микрорайоне Каменная Горка открытие новых школ не планируется, пока там на разных этапах ведется их строительство.