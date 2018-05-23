В Дрогичинском районе рыбака убило током

Трагедией завершилась поездка на рыбалку для 30-летнего жителя Кобринского района.

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Как сообщается, мужчина погиб в Дрогичинском районе от удара током.

Компания мужчин ловила рыбу недалеко от деревни Новоселки. Когда начало темнеть, друзья стали собираться домой.

Когда один из них шел к машине, то споткнулся. Его удочка приблизилась на небезопасное расстояние к высоковольтной линии 10 кВ, и мужчина получил смертельный удар током.

По данному факту РОСК проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

18 мая в деревне Ягодная (Барановичский район) молния убила 64-летнего мужчину.