Рост производства в Беларуси связан с выходом из рецессии российской экономики и диверсификацией экспорта

/ Экономика
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Существенный рост производства на подведомственных Министерству промышленности Беларуси предприятиях связан с выходом из рецессии российской экономики и диверсификацией экспорта. Такое мнение высказал 23 мая на пресс-конференции в Минске заместитель министра промышленности Сергей Гунько.

По его словам, в первом квартале увеличение производства на предприятиях Минпрома составило 17%, экспорта — 27%. «Мы поставили продукцию на рынки 93 стран, из которых 23 — новые для нас. Доля поставок в РФ за год сократилась с 60 почти до 50%. Диверсификация экспорта приносит свой результат», — считает замминистра.


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С 19 до 23% увеличилась доля экспорта в страны Евросоюза. «Мы находим потребителей своей техники на территории ЕС. Мы даже вышли на немецкий рынок, хотя Германия — традиционный производитель станков и мировой лидер станкостроения. Оршанский станкостроительный завод поставляет продукцию в Германию», — отметил Гунько.

«Динамика роста идет из-за того, что предыдущие пять лет ситуация с российской экономикой была достаточно провальной, были свернуты программы финансирования закупок широкого спектра техники, в том числе спецтехники. Теперь реализуются механизмы стимулирования закупок сельхозтехники. Это дает возможность увеличивать поставки», — пояснил замминистра.

При этом он считает, что спрос на белорусскую машиностроительную продукцию не будет снижаться в течение ближайших лет.

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Тэги: промышленность Персона: Сергей Гунько

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  • Рост ВВП в России за 1 квартал 2018г составил 0.5 % по отношению к соответствующему периоду за 2017г. Так где же выход из рецессии? Обьем экспорта в Россию уменшился....????? Надо другую причину искать, а то как то не логично.
  • Рост ВВП в России за 1 квартал 2018г составил 0.5 % по отношению к соответствующему периоду за 2017г. Так где же выход из рецессии? Обьем экспорта в Россию уменшился....????? Надо другую причину искать, а то как то не логично.