Макей подтвердил участие Лукашенко в форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех»

/ Политика
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По словам главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея, Александр Лукашенко завтра примет участие в международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».

Министр подчеркнул, что участники смогут из первых уст услышать мнение главы государства о самых актуальных вопросах международной политики.

Макей не сомневается, что выступление Лукашенко будет хорошим импульсом для дальнейшей дискуссии на форуме.

Ранее сообщалось, что в столице 23-25 мая пройдет международная конференция «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», организованная экспертной инициативой «Минский диалог». Ожидается, что она соберет более 350 человек из 40 стран, здесь будут представлены ведущие мировые исследовательские центры в области внешней политики.

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Тэги: Минский диалог Персона: Владимир Макей Александр Лукашенко

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