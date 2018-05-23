Турист выжил, упав с 20-метровой высоты со скалы Лорелей
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31-летний житель Франкфурта-на-Майне выжил, упав с высоты 20 метров скалы Лорелей, что рядом с Санкт-Гоарсхаузеном (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).
Инцидент произошел в минувший понедельник. Турист хотел сфотографироваться. Он установил камеру на штатив, но вдруг соскользнул вниз.
К счастью, молодой человек, можно сказать, отделался легким испугом — у него лишь перелом плеча.
Спасением мужчины занимались более 60 человек.
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