Лукашенко изменил границы Минска и Смолевичского района

Александр Лукашенко своим указом изменил границы белорусской столицы и Смолевичского района.

Как отмечает пресс-служба главы государства, это было сделано в рамках реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту «Минск» второй искусственной взлетно-посадочной полосы.

Так, согласно документу, в черту столицы включены расположенные в Смолевичском районе земельные участки общей площадью 158,44 га, в том числе 147,51 га — земли главной воздушной гавани Беларуси.

Данная территория прикреплена к Октябрьскому району Минска.

Совет министров согласовал с Банком развития Беларуси выдачу в 2018 году кредитов РУП «Национальный аэропорт Минск» для реализации инвестиционного проекта по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) с объектами вспомогательного назначения.