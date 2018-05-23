В СБУ не верят, что в Киеве в день финала Лиги чемпионов готовится теракт

По мнению пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елены Гитлянской, угроза терактов ИГИЛ в Киеве во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА придумана с целью запугивания.

Она заявила, что данные сообщения размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к «Исламскому государству»: «Мы считаем, что информационный «вброс» был сделан с единственной целью — запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины».

Главный поединок самого престижного турнира в европейском футболе пройдет 26 мая на стадионе «Олимпийский». За титул будут бороться «Реал» и «Ливерпуль».