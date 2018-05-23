В Беларуси в разы увеличилась заболеваемость паталогиями щитовидной железы

«За последние 20 лет заболеваемость патологиями щитовидной железы увеличилась», — сообщила 23 мая на пресс-конференции в Минске заместитель главврача по организационно-методической работе Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Ольга Салко.

По ее словам, в 2017 году было зарегистрировано 324 тыс. пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Больше всего увеличилась заболеваемость гипотиреозом (снижение функций щитовидной железы): выявлено в 8 раз больше больных (детей — в 16 раз).

В два раза выросли аутоиммунные заболевания, такие как диффузный токсический зоб — гипертиреоз — и различные формы тиреоидитов. Выявляемость узлового зоба выросла на 25%, а количество пациентов — в 4 раза.

Салко отметила, что первичная выявляемость патологий снизилась лишь за счет самого простого заболевания щитовидной железы — нетоксического зоба (в 4 раза).

При этом замглавврача отметила, что на рост выявляемости, безусловно, влияет и увеличение доступности диагностики — гормональных исследований и УЗИ. Кроме того, в последнее время рост заболеваемости врачи начинают связывать и с эндокринными дизрапторами — веществами, которые, попадая в организм, нарушают работу эндокринной системы.

«Сейчас наша страна в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения начала проект в Беларуси и Украине по выявлению влияния эндокринных дизрапторов на эндокринные патологии в том числе», — сказала она.

Заведующая консультативно-диагностическим отделением тиреоидной патологии Минского городского клинического онкодиспансера Татьяна Леонова сообщила, что в Беларуси зарегистрировано 22 тыс. прооперированных пациентов с раком щитовидной железы. Она отметила, что заболеваемость злокачественными новообразованиями щитовидки ежегодно находится на одном и том же уровне — около 1,1 тыс. новых пациентов, из которых 35 — дети.

Леонова отметила, что рак щитовидной железы за 20 лет вырос вдвое во всем мире, в частности, благодаря налаженной системе диагностики. Кроме того, на состояние железы влияют образ жизни, питание и вредные привычки, в особенности курение.

«Ежегодно в отделении опухолей головы и шеи у нас проводится 2 тыс. операций», — сообщила она и обратила внимание на то, что накопление пациентов идет за счет того, что, как правило, опухоль щитовидной железы не влияет на продолжительность жизни и хорошо лечится.