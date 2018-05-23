Граждан Турции незаконно доставляли в ЕС через Беларусь

Белорусские пограничники пресекли канал незаконной миграции иностранцев.

Сотрудники отряда пограничного контроля «Минск» совместно с милицией задержали гражданина Турции. Вместе с неустановленными подельниками с мая по декабрь 2017 года он организовал незаконный въезд, пребывание на территории Беларуси и последующий выезд в страны Евросоюза сотечественников, передает БЕЛТА .

Злоумышленники оформляли своих соотечественников соучредителями фирмы, зарегистрированной в Беларуси, тем самым придавая видимость легальности их въезда и пребывания в стране. На этих якобы законных основаниях последние и получали разрешения на временное пребывание и проживание в Беларуси, а в последующем и шенгенские визы.

На задержанного завели уголовное дело. Он находится в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.