Граждан Турции незаконно доставляли в ЕС через Беларусь
Белорусские пограничники пресекли канал незаконной миграции иностранцев.
Сотрудники отряда пограничного контроля «Минск» совместно с милицией задержали гражданина Турции. Вместе с неустановленными подельниками с мая по декабрь 2017 года он организовал незаконный въезд, пребывание на территории Беларуси и последующий выезд в страны Евросоюза сотечественников, передает
Злоумышленники оформляли своих соотечественников соучредителями фирмы, зарегистрированной в Беларуси, тем самым придавая видимость легальности их въезда и пребывания в стране. На этих якобы законных основаниях последние и получали разрешения на временное пребывание и проживание в Беларуси, а в последующем и шенгенские визы.
На задержанного завели уголовное дело. Он находится в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.
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