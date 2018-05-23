Минский детдомовец сбежал из психиатрической больницы — его ищут больше недели
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Милиция ищет 15-летнего Даниила Сенникова, который оттолкнул медсестру и убежал в неизвестном направлении.
Подросток сбежал днем 14 мая при выписке из РНПЦ психического здоровья, где проходил курс лечения, сообщает
Даниил Сенников — воспитанник минского детского дом № 2 — неоднократно покидал его. Он может находиться в крупных торговых центрах или на железнодорожном вокзале, просить у прохожих смартфон, чтобы зайти в социальную сеть.
Подросток худощавого телосложения, с темно-русыми волосами, ростом 165-170 см. Он был одет в темную куртку, серую рубашку и темные штаны, при себе имел темный рюкзак.
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