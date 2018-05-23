Семашко: в Беларуси необходимо повышать цены на бензин

Заместитель председателя правительства Владимир Семашко считает, что в Беларуси необходимо повышать цены на автомобильное топливо.

По его словам, сейчас заметно увеличились цены на «черное золото», поэтому в Беларуси «надо повышать цены на автомобильное топливо в разумных пределах».

Он вновь напомнил, что цены на топливо в Беларуси значительно ниже, чем у наших соседей. Более того, в настоящее время идет модернизация двух отечественных НПЗ, которая должна завершиться к 7 ноября 2019 года.

Последний раз цены на автомобильное топливо повышались с 15 мая.

В этом году бензин дорожал восемь раз: на 9 копеек суммарно. Дизтопливо дорожало семь раз и дешевело — дважды. В 2017 году цена на топливо увеличивалась семь раз, а до этого более двух лет не менялась.

Напомним, власти Беларуси приняли решение о доведении цен на белорусских АЗС до уровня российских.