Макей: мы решим все вопросы, связанные с отменой санкций

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Евросоюз и Соединенные Штаты Америки, равно как и Беларусь, стремятся к постепенному решению имеющихся в двусторонней повестке дня вопросов. Об этом заявил журналистам 23 мая в Минске министр иностранных дел Владимир Макей на международной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».

«Я не могу сказать, когда будут отменены окончательно все санкции, — подчеркнул глава МИД. — Я считаю, что, двигаясь шаг за шагом вперед, мы решим все вопросы, связанные с отменой санкций. Но взаимодействие с нашими американскими и европейскими партнерами показывает, что сегодня мы находимся в ситуации, когда все стороны стремятся к постепенному решению тех вопросов, которые существуют с нашими партнерами».

По мнению Макея, и ЕС, и США на данный момент «стремятся к постепенному расширению позитивной атмосферы» во взаимоотношениях с Беларусью.

О том, что  Беларусь призывает Евросоюз отменить остающиеся ограничительные меры в отношении страны, Макей заявил 22 мая на встрече с послами по особым поручениям стран-членов ЕС по делам Восточного партнерства.


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«Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры», — сказал он.

По словам Макея, позитивное сотрудничество с ЕС за последние несколько лет принесло «гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций». В качестве шага к снятию остающихся ограничительных мер он отметил исключение спортивного оружия из оружейного эмбарго.

 

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Тэги: санкции против Беларуси Персона: Владимир Макей

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