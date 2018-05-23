Из-за пьяного водителя пострадал его пятилетний сын

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В результате дорожно-транспортного происшествия сегодня в Минске пострадал пятилетний ребенок.

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Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, нетрезвый водитель легкового автомобиля, в салоне которого находился его пятилетний сын, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в трактор.

В ГАИ отметили, что ребенок находился на переднем сиденье без детского кресла и не был пристегнут. С травмами разной степени тяжести он был доставлен в больницу.

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Тэги: ДТП пьяный водитель пострадал ребенок Город: Минск

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