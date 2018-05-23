Американские супруги подали в суд на сына — он не хочет переезжать из дома

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Кристина и Марк Ротондо были вынуждены прибегнуть к радикальным мерам, чтобы заставить собственного 30-летнего сына съехать из родного дома в Нью-Йорке.

Супруги несколько месяцев пытались вынудить сына уехать, даже предлагали 1 100 долларов, но в итоге подали иск в Верховный суд округа Онондага, пишет Би-Би-Си.

Согласно представленным суду документам, Майкл Ротондо не платит арендную плату, никаким образом не помогает родителям по дому и игнорирует их предложения помочь ему обустроиться в другом месте, 

Сам Майкл строит свою защиту на том, что по закону его должны были известить о грядущем выселении заблаговременно, но этого сделано не было, так что у него не было времени подготовиться.

Местный городской суд отказал родителям, потому что Майкл — член семьи. По закону для его принудительного выселения потребуется решение Верховного суда.

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Тэги: родительский дом дети-родители аренда жилья Персона: Кристина и Марк Ротондо Майкл Ротондо Город: Нью-Йорк

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