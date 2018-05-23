Американцы научились выявлять подделки с помощью искусственного интеллекта

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IBM Crypto Anchor Verifier объединяет искусственный интеллект и оптические технологии для подтверждения аутентичности часто подделываемых товаров: вин, бриллиантов и лекарств.

Механизм работы заключается в идентификации оптических паттернов, характерных для каждого отдельно взятого объекта или вещества, и выработке ИИ-моделей для распознавания такого рода «подписей», пишет dev.by.

Готовые модели способны отличить, к примеру, вино за тысячу долларов от более дешевых сортов. Алгоритм сможет отследить коробку вина с момента выхода с винодельни до покупки. С помощью цепи блоков можно проверять легальность обладания той или иной вещью. 

Проблема подделок ежегодно приносит мировой экономике ущерб в 1,2 млрд долларов.

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Тэги: блокчейн защита от подделки подделки IBM вино лекарства

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