«Стало только хуже». Минчане хотят переехать в литовское село — там больше платят

Жители Минска Евгений и Полина Дешук откликнулись на статью о литовских фермерах, которые жаловались, что не могут найти работников даже на зарплату в 1 000 евро.

Белорусы обратились в редакцию Delfi.lt с просьбой получить контакты фермеров и сообщили, что готовы работать у них.

Есть ли какие-то возможности для молодых фермеров в самой Беларуси, Евгений не интересовался. «У нас нету нормальной ипотеки, только если у тебя трое или четверо детей. Когда мы прочитали эту статью, подумали, что всегда хотели заниматься фермерством и всегда хотели в Литву. Жена прочитала статью и сказала — поехали», — говорит он.

Евгений учился в области строительства, но большую часть жизни проработал поваром. Сейчас он менеджер по продажам в одной из частных белорусских компаний. В Беларуси, по его словам, много проблем. «Взрослые люди, а ходят с плакатами, дают детям какие-то Георгиевские ленты — это уже слишком! Никто не обращает внимание на то, что за 23 года не стало лучше в стране, только хуже. Ведь мы могли как-то развиваться, а все время оправдываемся какой-то войной. Но соседи живут почему-то более-менее нормально, а у нас ничего не меняется», — говорит мужчина.

Он еще не задумывался о том, на какое время хотел бы переехать в Литву. «Некоторые знакомые тоже уезжают, но в Литву попасть сложно, в основном едут в Польшу или даже Украину. Раньше в России зарплаты были повыше, а сейчас туда нечего ехать, к тому же, тебя скорее всего обманут. А в Беларуси непросто, в Минске еще можно заработать 500 долларов, а на периферии — нет», — заключает свой рассказ белорус.