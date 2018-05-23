Генпрокуратура не довольна работой Витебского облисполкома

Чиновники не организовали работу по взысканию задолженностей с недобросовестных инвесторов, нарушали закон, делая им уступки.

Из-за длительного непринятия мер истек срок исковой давности: защита интересов республики по этим договорам уже невозможна, сообщает сайт Генпрокуратуры.

Прокуроры выявили нарушения законодательства в деятельности облисполкома по предоставлению отсрочки возмещения сумм льгот и преференций, освобождению от уплаты неустойки по инвестдоговору. Были нарушения и при использовании средств инновационного фонда: не всегда соблюдался один из критериев финансирования проектов — создание и внедрение новых технологий, производство новых для страны и мировой экономики товаров.

При исполнении инвестдоговоров систематически допускались нарушения, не велась качественная преддоговорная работа с инвесторами, не было должного контроля за соблюдением условий заключенных договоров.

Например, в Витебске длительное время по инвестдоговору строился торговый центр без разрешения на проведение строительно-монтажных работ. При этом местные исполнительные и контролирующие органы не пресекали нарушения, не привлекали виновных к ответственности. Подобные ситуации установлены при реализации двух инвестпроектов в Миорском районе.

В связи с ненадлежащей организацией работы более 40% инвестиционных договоров по области было прекращено из-за невыполнения инвесторами принятых на себя обязательств. Сумма средств, подлежащих возмещению в пользу Беларуси и ее административно-территориальных единиц, составила около Br240 тыс., $3,4 тыс. и 163,5 тыс. евро.