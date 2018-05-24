В белорусском «классико» БАТЭ победил минское «Динамо». Тренер проигравших катастрофы не видит

23 мая в Минске в заключительный день 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге столичное «Динамо» принимало БАТЭ. Так называемое белорусское «классико» завершилось минимальной победой гостей – единственный мяч на 74-й минуте забил Иванич.

Благодаря этой победе БАТЭ продолжает идти по турнирной дистанции со стопроцентным результатом – 24 очка в 8 матчах. У минского «Динамо», которое на второй позиции, осталось 17 очков.

Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко те не менее не видит катастрофы в семиочковом отставании от БАТЭ.

«Нам надо набирать свои очки. По игре я понимаю, что у БАТЭ есть более опытные игроки, которые выступали в Лиге чемпионов… Потихоньку подтягиваем своих… Конечно, надо реализовывать те моменты, которые мы имеем, попадать в ворота, забивать. Но это игра. Бывает, мяч по ленточке катается — не идет, и все. Ничего страшного. Надо еще больше работать. Другого пути не остается», — сказал Гуренко.

«Если брать по игре, то, я считаю, поражения мы не заслуживали, вполне ничейная игра. У нас были хорошие моменты, чтобы забить. Но БАТЭ свои возможности реализовал, а у нас не получилось», — добавил рулевой минчан.

Для наставника БАТЭ Олега Дулуба, по его словам, матч против «Динамо» оказался «довольно энергозатратным в психологическом плане».

«Три дня назад мы проиграли финал Кубка Беларуси (2:3 брестскому «Динамо»), поэтому очень сложно было перезагрузить команду. Все расстроенные ходили: и руководители, и тренеры, и игроки. Очень рады, что удалось победить. По сумме созданных моментов мы это заслужили», — цитирует Дулуба БелаПАН.