Детдомовца, сбежавшего из РНПЦ психического здоровья, нашли на Зыбицкой

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15-летний подросток, сбежавший 14 мая из Республиканского научно-практического центра психического здоровья (Новинки) обнаружили в столице на улице Зыбицкой.

Как сообщают столичные правоохранители, в настоящее время с мальчиком все в порядке, он продолжает лечение в центре.

Ранее сообщалось, что ребенок оттолкнул медсестру и убежал в неизвестном направлении.

Отмечалось, что Даниил Сенников — воспитанник детского дом № 2 — неоднократно покидал его.

Это не первый случай, когда из данного медучреждения сбегают люди. Так, 10 мая сообщалось, что центр покинул 25-летний парень.

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Тэги: РНПЦ психического здоровья подростки Персона: Даниил Сенников Город: Минск

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