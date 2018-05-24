Детдомовца, сбежавшего из РНПЦ психического здоровья, нашли на Зыбицкой
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15-летний подросток, сбежавший 14 мая из Республиканского научно-практического центра психического здоровья (Новинки) обнаружили в столице на улице Зыбицкой.
Как сообщают столичные правоохранители, в настоящее время с мальчиком все в порядке, он продолжает лечение в центре.
Ранее сообщалось, что ребенок оттолкнул медсестру и убежал в неизвестном направлении.
Отмечалось, что Даниил Сенников — воспитанник детского дом № 2 — неоднократно покидал его.
Это не первый случай, когда из данного медучреждения сбегают люди. Так, 10 мая сообщалось, что центр покинул 25-летний парень.
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