Переспать пять раз: преподаватель вуза склонял студентку к сексу, шантажируя оценками

В отношении преподавателя одного из университетов Нигерии началось служебное расследование — студентка обвинила его в сексуальных домогательствах.

Фото pixabay.com

Девушка утверждает, что преподаватель недвусмысленно заявил ей, что ее успеваемость может вырасти, если она окажет ему сексуальные услуги. Он предложил ей переспать с пять раз. На что студентка ответила отказом.

Предполагая, что ей никто не поверит, девушка записала один из разговоров на диктофон, и передала аудио руководству вуза. Однако, запись каким-то образом появилась сети (студентка говорит, что она не имеет никакого отношения к «сливу»).

В вузе подтвердили, что голос на «пленке» действительно принадлежит преподавателю. Сам обвиняемый пока не комментирует скандал, заявляя, что необходимо дождаться результатов служебного расследования.