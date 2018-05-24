Одного из украинских юных футболистов, пострадавших в ДТП под Каменцем, выписали из больницы

Одного из шести украинских подростков, пострадавших в ДТП под Каменцем, выписали из Брестской областной больницы.

«Одного из мальчиков 23 мая мы выписали в удовлетворительном состоянии. Он в сопровождении родителей выехал домой. В реанимации находится один подросток. Состояние его тяжелое, но динамика положительная», — рассказал БЕЛТА главный врач больницы Александр Карпицкий.

Также в Брестской областной больнице проходят лечение еще четверо украинских школьников. Их состояние характеризуется от удовлетворительного до средней степени тяжести.

Авария, в которой пострадали дети, произошла 13 мая около 7:00 на 54-м километре автодороги Р98 Песчатка — Каменец — Шерешево — Свислочь. Водитель микроавтобуса «Рено-Мастер», который вез домой украинских подростков — участников спортивных соревнований в Польше, совершил попутное столкновение с погрузчиком «Амкодор». На месте аварии погиб 12-летний мальчик, который находился на переднем пассажирском сиденье «Рено». Шестеро детей (четверо — 2004 года рождения, двое — 2003-го) были доставлены с травмами в Каменецкую центральную районную больницу. Все дети и водитель «Рено» — граждане Украины.

Все дети были транспортированы в Брестскую областную больницу, куда позже приехали их родственники.

Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 42-летний водитель микроавтобуса, житель города Сумы, перевозивший детскую футбольную команду, был задержан.