Лукашенко: европейская архитектура безопасности переживает глубокий системный кризис

Европейская архитектура безопасности переживает глубокий системный кризис. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 24 мая на международном форуме «Восточная Европа: В поисках безопасности для всех», организованном экспертной инициативой «Минский диалог», пишет БелаПАН .

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

«Для многих людей очевидно, что с момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса. О том, что планета близко подошла к пропасти серьезного конфликта, предупреждают многие независимые и авторитетные источники», — отметил глава государства.

По его мнению, вопросы, вынесенные на рассмотрение форума, актуальны для многих государств мира. «Не случайно это мероприятие проходит в Минске. Здесь уже традиционно представители различных стран и регионов планеты могут в спокойной обстановке полной безопасности обсуждать абсолютно любые, даже самые острые вопросы», — сказал Лукашенко.

По его мнению, значимость белорусской столицы как удобной площадки для переговоров возрастает благодаря многовекторной внешней политике Беларуси, уважению к иностранным партнерам и устойчивому социально-экономическому развитию государства.

Лукашенко отметил, что в зале присутствуют эксперты из стран Западной и Восточной Европы, России, США и КНР. Это, по его словам, подтверждает глобальность рассматриваемых проблем. «Ведь речь идет о концептуальных аспектах международной безопасности, конкретных горячих и замороженных конфликтах», — добавил глава государства.

«Многие из вас напрямую вовлечены в выработку решений по преодолению стоящих перед многими государствами вызовов и угроз. Именно вы можете дать ответ, как могут быть разрешены кризисные ситуации на нашей планете», — сказал Лукашенко, обращаясь к участникам форума.

«Минская экспертная площадка призвана способствовать обмену мнениями, аргументированной дискуссии и началу диалога, дефицит которого отчетливо ощущается в нынешних международных отношениях. Любой здравомыслящий человек подтвердит, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира и обеспечение его устойчивого развития. Поэтому важно выработать и представить политикам четкие предложения, как это сделать с соблюдением интересов всех сторон. Еще лучше, если ваши идеи будут воздействовать на широкое общественное сознание», — подчеркнул глава государства.