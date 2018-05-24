В США суд принял решение против Трампа

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Федеральный суд в Нью-Йорке принял решение против 45-го президента США Дональда Трампа — ему запрещено блокировать в своем микроблоге пользователей, которые критикуют хозяина Белого дома.

В США суд принял решение против Трампа

Фото pixabay.com

В решении отмечается, что страница Трампа является публичным пространством и блокировка неугодных пользователей недопустима, так как это противоречит первой поправке к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

В свою очередь чиновники Минюста не согласны с решением суда. Они объясняют свою позицию тем, что президент вправе сам определять аудиторию собственных соцсетей.

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Тэги: Twitter США Персона: Дональд Трамп Город: Нью-Йорк

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