Лукашенко: между Западом и Россией набирают обороты санкционное и информационное противоборство, торговые войны

В условиях глобальных геополитических и экономических трансформаций в мире принципиальные противоречия между государствами накапливаются и принимают острую форму. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, выступая 24 мая на форуме «Минского диалога» «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», передает БелаПАН .

«На авансцену вновь выходит стратегическое соперничество, конкуренция между ведущими странами, — сказал он. — Снова, пусть и под благовидными предлогами, они делают ставку на силу, в том числе военную, как один из видов продвижения своих интересов».

По словам Лукашенко, «прямое и косвенное нарушение международного права, пренебрежение им становится пугающей практикой», которая оправдывается аналогичными действиями оппонентов.

«Между Западом и Россией набирают обороты санкционное и информационное противоборство, торговые войны, — добавил глава государства. — Они стали повседневностью, обыденным делом. Не видно конца нагнетанию ситуации между США, ЕС и Россией, а теперь вовлекают и Китай. Активно раскручивается маховик гонки вооружений».

По мнению специалистов, сегодня ситуация хуже, чем во времена холодной войны, отметил Лукашенко. По его мнению, опасное соперничество СССР и США «было по-своему предсказуемым и сбалансированным».

«Обе стороны использовали понятный и схожий инструментарий распространения своего геополитического влияния — Это наращивание военной мощи, экономическая и военная помощь союзникам, силовые интервенции в традиционном военном формате, сохранение возможностей использования ядерного оружия как последнего аргумента. Проще говоря, существовала стабильная нестабильность», — сказал президент.

Сегодняшняя ситуация, по его словам, отличается непредсказуемостью. «Даже так называемые красные линии уже никого не останавливают и остановить, видимо, не могут. Постоянно существует опасность их перейти с тяжелыми последствиями для всех. И это уже не раз происходило», — подчеркнул Лукашенко.