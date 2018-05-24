Лукашенко о новом виде оружия: зачастую сразу не поймешь, кто за всем этим стоит

Александр Лукашенко считает, что электронные и цифровые методы сегодня используются в политической борьбе и медиапространстве. Об этом он заявил 24 мая на форуме «Минского диалога» «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».

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Лукашенко считает, что информация превратилась в новый вид оружия, а кибервоздействие является фактором всеобщей уязвимости, тем более при отсутствии каких-либо правил в этой сфере. «И зачастую сразу не поймешь, кто за всем этим стоит».

Он также отметил, что даже большой спорт, включая Олимпиады, которые еще не так давно были олицетворением примирения, «становятся разменной монетой в политических играх», пишет БелаПАН.

Лукашенко заметил, что люди уже стали забывать о таком виде противостояния: «Совершенно очевидно, что многие прежние рецепты глобального и регионального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не годятся. Они часто не срабатывают, а новые пока не выработаны».

Глава белорусского государства утверждает, что мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации и даже к компромиссам.

«Мы видим, что ни одна международная проблема реально не решается», — заявил официальный белорусский лидер.

«Сегодня СМИ, интернет наполнены мнениями различных псевдоаналитиков, которые пытаются разрушить стабильность и спокойствие в нашем обществе. Сегодня идет глобальная мировая война, но она идет новыми методами, и прежде всего в средствах массовой информации», — заявил президент 13 декабря в Минске с трибуны II съезда ученых Беларуси.