Лукашенко: Беларусь и многие страны Центральной и Восточной Европы могут оказаться на линии цивилизационного разлома

Беларуси и многим странам Центральной и Восточной Европе грозит оказаться на линии цивилизационного разлома. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 мая на форуме «Минского диалога» «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».

«Уверен, что такая перспектива названным мною странам неприемлема, — цитирует президента агентство БелаПАН . — Уже является очевидной взаимосвязь, казалось бы, далеких конфликтов в других регионах мира и нелегальной миграции, а также угрозы терроризма в Европе. Ведь безопасность из абстрактного понятия стала конкретным, осязаемым явлением, а ее отсутствие в любой момент может затронуть каждого из нас».

Среди примеров сегодняшних конфликтов в различных регионах мира Лукашенко назвал Ближний Восток, Сирию, Украину. «Далеко не просто, в чем-то даже противоречиво складывается обстановка вокруг Северной Кореи, — сказал он. — Опять закручивается опасный узел вокруг соглашений по иранской ядерной программе. Показательно, что не только Россия, наш союзник, но и Евросоюз видит угрозы для безопасности в данном регионе в связи с нарушением имеющихся договоренностей».

Лукашенко отметил, что если сегодня великие державы не могут договориться между собой, то это не означает, что все остальные страны должны сидеть и молча ждать их указаний. «Убежден, что Европа может и должна показать пример в решении вопросов, существующих между Востоком и Западом. Стать местом урегулирования злободневных проблем», — считает белорусский руководитель.