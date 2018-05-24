Минчанину, который пьяным насмерть сбил именинника, предъявлено обвинение

Завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором в свой день рождения погиб житель Молодечненского района.

Вечером 3 января в деревне Дуброво Молодечненского района легковой автомобиль «Опель Омега» сбил местного жителя. Медики провели реанимационные мероприятия, но несмотря на них 39-летний пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Благодаря очевидцам был установлен и водитель «Опеля» — 38-летний минчанин, скрывшийся с места ДТП.

Как выяснилось, в тот день фигурант приехал на личном автомобиле вместе с братом в деревню на дачу, где они распивали спиртные напитки в компании односельчанина. После застолья хозяин подвез товарища домой.

На обратном пути, двигаясь в населенном пункте со скоростью около 75 км/ч и находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, фигурант выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части пешехода. Последний шел с тортом отмечать свой день рождения.

После наезда водитель уехал домой, оставив потерпевшего в опасном для жизни состоянии.

Минчанину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса и ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние) Уголовного кодекса.

Мера пресечения в виде заключения под стражу, примененная с начала предварительного расследования, не изменялась.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для направления в суд, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета