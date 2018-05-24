Лукашенко вновь предложил отправить белорусских солдат на Донбасс

В ходе сегодняшнего выступления на международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», организованном экспертной инициативой «Минский диалог», Александр Лукашенко заявил, что необходимо погасить конфликт в Украине.

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Он подчеркнул, что на Донбассе продолжают гибнуть ни в чем не повинные мирные жители. Президент считает, что «до сих пор полностью не выполнен ни один пункт минских соглашений».

Лукашенко заявил, что украинцы и россияне — «это братский нам народ». По его словам, Беларусь не просто приняла у себя десятки тысяч украинских переселенцев и их семей, но и занимается помощью в трудоустройстве, медобслуживании, социальной и психологической адаптации.

Кроме этого, подчеркнул он, белорусы оказывают гуманитарную помощь людям по обе стороны «линии размежевания» на Донбассе».

Глава государства вновь подчеркнул, что Беларусь готова оказывать содействие в урегулировании конфликта в «каком бы формате ни проходили переговоры — «нормандском», трехсторонней контактной группы, двустороннем Волкер — Сурков [спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков], стороны могут всегда рассчитывать на содействие Беларуси».

Также Лукашенко вновь подтвердил предложение, озвученное еще 2014 года об «участии белорусских военнослужащих в международном миротворческом контингенте под эгидой ООН, — сказал Лукашенко. — Естественно, только в случае согласия сторон конфликта и соответствующего официального решения Совета безопасности».

Он утверждает, что Беларусь «не рвется в миротворцы», так как «у нас своих проблем достаточно».

Он убежден, что единственный путь урегулирования любых международных споров — это отказ от эмоций, накопившихся обид, предрассудков, предубеждений, взаимных обвинений и вернуться к диалогу.

18 февраля Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке, где принимал участие в голосовании по выборам депутатов местных советов, заявил, что для направления на Донбасс белорусских миротворцев необходима договоренность между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Петром Порошенко.