На директора РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта возбуждено уголовное дело

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса в отношении директора учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта».

Следствием установлено, что главный тренер национальной команды по инваспорту центра передала в качестве взятки 15 тыс. долларов директору учреждения при посредничестве сестры-близнеца руководителя за благоприятное решение вопроса о заключении нового трудового контракта.

Данная сумма денежных средств ранее была перечислена главному тренеру команды в качестве вознаграждения за подготовку спортсменов, занявших призовые места на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. При этом директор дала понять, что только в случае передачи ей этих денег 37-летняя женщина сможет продолжить работу в должности главного тренера.

46-летний директор задержана, следователи будут ходатайствовать перед прокурором о применении к ней меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает Следственный комитет.

11 мая директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Инна Романович рассказала БелаПАН , что находится на лечении.

«Я в военном госпитале. 8 мая мне стало плохо», — сообщила Романович, которая возглавляет центр около года. Как отметила тогда директор, она в шоке и стрессе от того, что ее имя связывают с незаконной деятельностью. «Надеюсь, в ситуации разберутся. Прятаться я не собираюсь», — заявила руководитель РЦОП.