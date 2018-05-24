«Белтехэкспорт» поставит в Казахстан гусеничные пожарные машины

На выставке KADEX-2018 белорусы заключили с казахской компанией «Казспецэкспорт» договор на поставку гусеничных пожарных машин ГПМ-72 на базовом шасси танка Т-72.

Заключение контракта состоялось в первый день проведения V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018», которая проходит в Астане с 23 по 26 мая, передает БелТА со ссылкой на ВПК Беларуси.

Кроме того, гендиректор ЗАО «Белтехэкспорт» Анатолий Окоронко и генеральный директор РГП «Казарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Минобороны Казахстана Арман Рамазанов подписали меморандум о военно-техническом сотрудничестве, а также обсудили вопросы реализации неиспользуемого военного имущества.

Справка:

Гусеничная пожарная машина ГПМ–72 разработана на белорусском предприятии «140 ремонтный завод» в кооперации с ООО «ПОЖСНАБ» и предназначена для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, при тушении пожаров категории сложности 4 класса. Бронированный корпус шасси защищает экипаж от воздействия энергии взрывов и осколков.