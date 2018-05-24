Лукашенко: мы не дружим ни против России, ни против Запада

Союзнические отношения Беларуси с Россией не ущемляют интересов стран Европы, заявил Александр Лукашенко 24 мая на международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», организованном экспертной инициативой «Минский диалог».

Он подчеркнул, что Беларусь — суверенное государство и четко осознает свое положение на международной оси координат.

«Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы, — сказал Лукашенко. — Наши союзнические отношения с Россией, ориентация на интеграцию в рамках Евразийского экономического союза ни в коей мере не ущемляют интересов стран Европы. И наоборот — развитие отношений с ЕС, США, Западом не противоречит динамике нашего тесного взаимодействия на Востоке, а служит созданию зоны доверия».

Лукашенко отметил, что внешнеполитические инициативы Беларуси ориентированы на продвижение идей партнерства интеграционных объединений в Большой Европе, обновление общеевропейского диалога по укреплению безопасности и сотрудничества.

«Они являются логичным выражением объединительной повестки дня, которую Минск предлагает другим членам мирового сообщества, — сказал официальный белорусский лидер. — Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. Этот подход мы целенаправленно продвигаем на всех уровнях, включая ОБСЕ. Для обеспечения неконфронтационного и устойчивого развития нашего региона на фоне растущего геополитического противостояния многие государства недооценивают реализацию многоуровневых интеграционных процессов».

Он подчеркнул, что Беларусь заинтересована во взаимном сближении Евразийского экономического и Европейского союзов. Лукашенко призвал переходить «от абстрактных разговоров к конкретному взаимодействию».

«Точек соприкосновения чрезвычайно много — в экономике, энергетике, экологии, гуманитарном сотрудничестве, транспорте и логистике, в борьбе с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, — сказал глава государства. — Именно через них шаг за шагом может выстраиваться модель сближения двух крупнейших интеграционных образований и нарабатываться взаимное доверие».

Лукашенко также отметил, что не должны появляться новые разделительные линии, а урегулирование затяжных конфликтов может происходить посредством многостороннего экономического сотрудничества. Такую логику необходимо противопоставлять тем, кто распространяет мнение, что Запад и Восток не нужны друг другу.

«Надо снова научиться слушать и слышать аргументы друг друга, быть готовыми к разумным компромиссам», — заявил Лукашенко.