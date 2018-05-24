25 мая в Верхнем городе откроется фотовыставка «Нужные дети»

/ Общество
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«Нужные дети» — проект, который призван формировать у людей равное отношение к детям, вне зависимости от особенностей их психофизического развития.

Фотовыставка состоит из портретов известных и простых людей разного возраста и профессий и детей из школы-интерната.

В проекте приняли участие Александр Солодуха, Алексей Хлестов, Александр Богданович, Андрей Костицын, Игорь Стасевич, Анна Бонд, Анастасия Тиханович, Елена Левченко, Иван Вабищевич и многие другие.

Над проектом работали фотограф Александр Вафик, салон красоты «Мильфей»; студия DreamStudio, графический дизайнер Наталья Рыбина.

В церемонии открытия выставки, которая запланирована на 14:00, примут участие глава администрации Центрального района Минска Игорь Бузовский и руководитель волонтерского движения «Нужные люди» Виктория Крут.

Фотовыставка продлится до 1 июня.

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Тэги: фотовыставка дети с особенностями развития Персона: Игорь Бузовский Александр Солодуха Алексей Хлестов Александр Богданович Андрей Костицын Игорь Стасевич Анна Бонд Анастасия Тиханович Елена Левченко Иван Вабищевич Виктория Крут Александр Вафик Наталья Рыбина Город: Минск

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