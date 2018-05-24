Лукашенко не хочет играть роль статиста и требует равноправия

Во время своего выступления 24 мая на международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», организованном экспертной инициативой «Минский диалог», Александр Лукашенко заявил, что в условиях кризиса сферы безопасности, усиления конфронтации и практически полного отсутствия доверия возможности дипломатии существенно ограничены.

Одной из действенных площадок для диалога он назвал ОБСЕ, с которой Беларусь готова активно сотрудничать: «Мы говорим на одном языке в духе Хельсинки. Убежден, что такой диалог, сколько бы времени он ни потребовал и какие бы формы ни принял, в конечном итоге приведет к формированию новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ».

Лукашенко подчеркнул, что Хельсинкский процесс происходил в другое время, а созданная в его рамках архитектура безопасности была адаптирована под биполярный мир и переходный период после завершения холодной войны.

«Сегодня реальностью стал мир многополярный, — сказал Лукашенко. — Возросло влияние других, не европейских, регионов. Необходимо постепенно разделять формат диалога в рамках ОБСЕ, привлекать к нему таких игроков, как Индия, Япония и, конечно, Китай, который благодаря реализации своей инициативы «Один пояс — один путь» постепенно превращается в фактор европейской политики».

По словам белорусского официального лидера, сейчас «велика потребность в государствах-единомышленниках, заинтересованных в конструктивном обсуждении всего комплекса накопившихся проблем».

«В силу непримиримости позиций ключевых игроков именно средние и малые страны получают уникальную возможность инициировать предложения по диалогу и мерам доверия, — сказал Лукашенко. — Необходимо ею воспользоваться, а не играть роль статистов или союзников по военно-политическим блокам, таким как НАТО или ОДКБ. Нужно в хорошем смысле нарушить монополию диалога по этим вопросам только между великим державами».

Белорусский руководитель также подчеркнул: «Более ответственную позицию следовало бы занять и НАТО. Многие проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня, были вызваны расширением НАТО на Восток».

Сегодня всем государствам — большим и малым, всем политикам, экспертам «нужно задуматься о том, что оставим в наследство будущим поколениям», заявил он.

«Несмотря на кризис доверия между некоторыми государствами, сегодня мировому сообществу следует определить конкретные, отвечающие общим интересам направления сотрудничества, — сказал Лукашенко. — Мы искренне рассчитываем, что итогом конференции в Минске станет выработка конкретных решений по самым актуальным для человечества проблемам, таким как терроризм, экономическая безопасность, экология, киберпреступления, миграция, урегулирование «замороженных» конфликтов».

Тему инициированного руководством Беларуси процесса «Хельсинки-2» Александр Лукашенко поднимал в своем выступлении 24 апреля в послании к народу и парламенту.

«Беларусь могла занять собственную нишу в мире, став самостоятельным региональным игроком. Глобальные внешнеполитические инициативы, в основе которых идеи безопасности и сотрудничества, так называемый процесс «Хельсинки-2», стали логичным выражением объединяющей повестки дня, предлагаемой Минском мировому сообществу», — заявил белорусский руководитель.

Он понимает, что никто «не бросится» на белорусскую инициативу — «это же не Америка внесла предложение, не Китай и даже не Россия».

«Но все умные люди, специалисты давно болеют после того, как мы заявили об этой идее», — считает Лукашенко.

При этом глава государства уверен: «Мы сегодня не на пороге «Хельсинки-2». Мы уже должны были собраться и принять решение в развитии того процесса в Хельсинки. Нам надо остановить страшное сползание мира к войне, к горячей войне. Это будет не вторая мировая война», — убежден он.

В очередной раз инициативу начать дискуссию на тему организации нового Хельсинкского процесса («Хельсинки-2») Лукашенко выдвинул на открытии сессии ПА ОБСЕ 5 июля 2017 года в Минске.

Позже он пояснил, что белорусская инициатива отражает обеспокоенность негативными тенденциями развития региональных процессов. «Этот шаг не следует воспринимать как некую громкую международную инициативу ради инициативы. Он в первую очередь отражает нашу оценку и обеспокоенность негативными тенденциями развития региональных процессов», — подчеркнул Лукашенко.