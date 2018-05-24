Опубликована карта бесплатных точек Wi-Fi в Минске

Подключиться к бесплатному Wi-Fi минчане могут более чем в ста локациях, объединенных в сеть Free Wi-Fi Minsk. Подробную карту подключений опубликовала компания «Деловая сеть».

В число мест, оборудованных общественным Wi-Fi, входят торговые центры, кафе, автозаправочные станции, отделения банков. Карта доступна по ссылке bn.by/freewifiminsk/ .

«На карте обозначены 115 уже функционирующих точек доступа, расположенных более чем в ста локациях. Безусловно, список и количество отметок на карте будет постоянно пополняться. Сейчас наша компания реализует сразу несколько проектов по расширению сети. Кроме того, через несколько месяцев на карте Free Wi-Fi Minsk появятся точки доступа на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская», — отметили в «Деловой сети».

На сегодняшний день в сети Free Wi-Fi Minsk нет никаких ограничений провайдера по продолжительности подключения к интернету, а также по скорости доступа — за исключением пропускной способности канала.

Время доступности точек доступа, как правило, совпадает с графиком работы заведений, в которых они установлены.

Особенностью Free Wi-Fi Minsk является единая аутентификация: однажды пройдя эту процедуру, пользователь сможет легко подключаться к сети в любой из локаций без дополнительных усилий.