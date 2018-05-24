Лукашенко назвал себя стариком в политике и заявил, что не собирается умирать

Александр Лукашенко всегда готов «идти в направлении мира». Об этом он заявил 24 мая на международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», организованном экспертной инициативой «Минский диалог».

По его словам, эксперты и политики в любое время могут рассчитывать на Минск — «только в мирных целях». «Я уже человек опытный, можно сказать, старый политик и президент, многое повидал в этой жизни», — сказал глава государства.

Он призвал присутствующих «определить те точки, где можно найти соприкосновение, и получить результат». «Будет один результат — настроение другое работать, еще один результат — еще лучше настроение. И мы будем убеждены, что мы движемся в правильном направлении. Вы, эксперты, вы же самые умные, головастые люди — попробуйте прийти к каким-то шагам и нас подтолкнете к решению проблем. Вот в этом направлении приезжайте в Минск в любое время с любыми политическими убеждениями. Вам казалось, что в Минск нельзя приехать, потому что здесь не терпят альтернативной точки зрения. Вы будете приятно разочарованы, побывав здесь», — отметил белорусский руководитель.

«Приезжайте, обсуждайте, если с моей стороны нужно будет что-нибудь для этого, скажите. В направлении мира я готов идти, хотите — впереди, хотите — рядом, где скажете. Но только главное, чтобы был мир», — добавил он.

«Вот мы убеждаем друг друга, как хорош мир, как важно, чтобы мир этот был. Вот вы сейчас выйдите на улицу, посмотрите: природа, солнце, воздух хороший, красиво, люди довольны, что спокойно и мирно. Я не только про Беларусь говорю, про любую страну. Неужели это хочется кому-то разрушить? Ну зачем нам это надо? Зачем, чтобы снова миллионы людей погибали? Все в простом — давайте сохраним это. Но вся беда в том, что нынешнее поколение забыло, что такое война», — заявил официальный лидер.

По мнению Лукашенко, в течение последних 70 лет удалось не допустить нового глобального конфликта, потому что были живы люди, которые видели Вторую мировую войну. «Мир настолько хрупкий, что один неверный шаг — и полыхнет страшная война. И там уже никто не будет говорить о причинах, никто не будет говорить о том, кто виноват. Мы будем убивать друг друга», — считает он.

«Вот все в простом, я просто хочу вас повернуть к этому простому: давайте сделаем для людей и для самих себя — мы же еще долго будем жить. Кто из вас собирается умирать завтра? Никто, даже я. Мы хотим жить, давайте будем жить, растить детей, образование давать им хорошее. Давайте будем творить, вот и все», — заключил Лукашенко.