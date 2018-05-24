Таможня в Беняконях задержала 1807 айфонов

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Два микроавтобуса Citroen Jumper пытались провезти контрабанду на сумму 2,3 млн белорусских рублей.

Электроника перевозилась под видом под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров, сообщает пресс-служба ГТК Беларуси.

Всего в микроавтобусах  сотрудниками Оперативной  и Гродненской региональной таможен в пункте пропуска «Бенякони» было найдено 1830 единиц товаров без декларирования: 20 Apple MakBook Air, 1807 айфонов и другое.

По оценке таможни, контрабандисты пытались уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму 450 тыс белорусских рублей. Стоимость изъятых товаров по предварительной оценке составляет свыше 2,3 млн белорусских рублей. 

 

 

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Тэги: контрабанда iPhone Apple

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