Таможня в Беняконях задержала 1807 айфонов

Два микроавтобуса Citroen Jumper пытались провезти контрабанду на сумму 2,3 млн белорусских рублей.

Электроника перевозилась под видом под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров, сообщает пресс-служба ГТК Беларуси.

Всего в микроавтобусах сотрудниками Оперативной и Гродненской региональной таможен в пункте пропуска «Бенякони» было найдено 1830 единиц товаров без декларирования: 20 Apple MakBook Air, 1807 айфонов и другое.

По оценке таможни, контрабандисты пытались уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму 450 тыс белорусских рублей. Стоимость изъятых товаров по предварительной оценке составляет свыше 2,3 млн белорусских рублей.