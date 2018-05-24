Таможня в Беняконях задержала 1807 айфонов
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Два микроавтобуса Citroen Jumper пытались провезти контрабанду на сумму 2,3 млн белорусских рублей.
Электроника перевозилась под видом под видом книг, журналов, мягких игрушек и бывших в употреблении товаров,
Всего в микроавтобусах сотрудниками Оперативной и Гродненской региональной таможен в пункте пропуска «Бенякони» было найдено 1830 единиц товаров без декларирования: 20 Apple MakBook Air, 1807 айфонов и другое.
По оценке таможни, контрабандисты пытались уклониться от уплаты таможенных платежей на сумму 450 тыс белорусских рублей. Стоимость изъятых товаров по предварительной оценке составляет свыше 2,3 млн белорусских рублей.
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