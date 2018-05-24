Биржа: на торгах 24 мая упали доллар и евро

24 мая на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и евро, ослабел — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0007 пункта (0,03%) и составил 2,3418 белорусского рубля.

Курс доллара уменьшился на 0,0004 пункта (0,02%) — 1,9968 белорусского рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0058 пункта (0,18%) и составил 3,2522 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В четверг фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 79 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 снизился на 0,1855 рубля и составил 61,409 рубля.