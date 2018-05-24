Обновленную трассу М-10 будет обслуживать частный партнер

На заседании Межведомственного инфраструктурного координационного совета одобрен первый пилотный проект по реконструкции трассы М-10.

Заседание совета состоялось 23 мая в Министерстве экономики.

Реконструкция дороги от границы России через Гомель до Кобрина предполагает доведение трассы до параметров I-В категории, а также ее последующее техническое обслуживание, которое будет осуществлять частный партнер. Возмещение затрат частного партнера предполагается за счет бюджетных средств.

Основной целью проекта, инициатором которого выступает Минтранс, является повышение транспортно-эксплуатационных характеристик участка дороги, сокращение времени в пути и за счет этого улучшение качества жизни населения и окружающей среды.

Планируемый срок реализации проекта 20 лет, из них 2 года реконструкции.