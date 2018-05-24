Генсек ОБСЕ благодарен Лукашенко за организацию в Минске переговоров по Украине

ОБСЕ благодарна официальному Минску и лично Александру Лукашенко за организацию переговоров об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер 24 мая на международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», организованном экспертной инициативой «Минский диалог».

«В рамках ОБСЕ Минск очень часто ассоциируется с диалогом и часто звучит, поскольку он стал местом частых встреч трехсторонней контактной группы по Украине. Я очень благодарен президенту Лукашенко и правительству за то, что вы проводите эти встречи на нейтральной территории», — сказал руководитель организации.

«Мы должны активно попытаться решить все конфликты, существующие в регионе ОБСЕ, для этого нам нужно конструктивное взаимодействие. Как мы видим на примере Приднестровья, компромисс возможен, он может привести к положительным результатам в случае, если появится значительная политическая воля, — считает Гремингер. — Мы должны преодолеть ситуацию, в которой страны по географическим причинам обнаружили себя в невозможной позиции выбора, когда нужно выбирать одну или другую сторону. Нужно иметь возможность взаимодействовать с обеими сторонами и выстраивать собственную политику».

Самой большой проблемой ОБСЕ на данный момент Гремингер назвал кризис в Украине. «Поэтому нам нужно запустить политический импульс, чтобы помочь двигаться дальше минским соглашениям. Поверьте, я думаю, что это возможно в рамках «нормандской четверки». Можно сделать так, чтобы мы начали двигаться в правильном направлении», — подчеркнул он.