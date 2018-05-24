Олег Шепель: никто не имеет права позорить паралимпийский спорт

«Никто не имеет права позорить паралимпийский спорт», — так прокомментировал БелаПАН председатель Паралимпийского комитета Олег Шепель сообщение Следственного комитета о задержании директора Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Инны Романович.

«Еще на Паралимпиаде в Южной Корее, в марте, до меня дошла информация о не совсем здоровой атмосфере в центре, — сказал Шепель. — Поэтому я на месте провел собрание с делегацией, на которое не пригласил только спортсменов. Я сказал: вот есть такая информация, не позорьте паралимпийской спорт. Я не следователь, но, если узнаю, что это было на самом деле, сделаю все, чтобы из центра (хоть он и является подразделением Минспорта) были уволены как те, кто берет, так и те, кто дает».

По словам собеседника, по возвращении в Минск он поставил в известность о собрании министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.

24 мая Следственный комитет сообщил, что в управлении по Минску возбуждено дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса (получение взятки) в отношении директора Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.

Установлено, что главный тренер национальной команды по инваспорту передала в качестве взятки 15 тыс. долларов директору учреждения при посредничестве сестры-близнеца руководителя за благоприятное решение вопроса о заключении нового трудового контракта. Сумма ранее была перечислена главному тренеру команды в качестве вознаграждения за подготовку спортсменов, занявших призовые места на Паралимпийских играх в Пхёнчхане. При этом директор дала понять, что только в случае передачи ей денег 37-летняя женщина сможет продолжить работу в должности главного тренера.

46-летний директор задержана, следователи будут ходатайствовать перед прокурором о применении к ней меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства совершенных противоправных действий. Уголовное дело возбуждено по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома.

11 мая в комментарии БелаПАН директор центра подготовки Инна Романович опровергла циркулировавшие в спортивной отрасли слухи о ее задержании. «Сейчас я нахожусь в военном госпитале. 8 мая мне стало плохо», — сообщила Романович, которая возглавляла центр около года. По словам директора, она в шоке и стрессе от того, что ее имя связывают с незаконной деятельностью. «Надеюсь, в ситуации разберутся. Прятаться я не собираюсь», — заявила руководитель РЦОП и предложила приехать к ней на интервью.

По информации источника БелаПАН, близкого к руководству спортивной отрасли, директору стало плохо во время задержания, поэтому было решено отправить ее в госпиталь.

В Министерстве спорта и туризма отмечают, что тема борьбы с коррупцией поднимается на каждом совещании, которое проводит глава ведомства Ковальчук со своим аппаратом ведомства.

5 февраля был задержан директор минского Дворца спорта Сергей Праневич. Он обвиняется в получении взяток. 15 февраля «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях» был освобожден от должности министр спорта и туризма Александр Шамко. 5 марта на его место был назначен бывший сотрудник Службы безопасности президента Сергей Ковальчук. По словам Александра Лукашенко, министром стал толковый военный человек, потому что в отрасли необходимо навести порядок.