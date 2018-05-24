В Слониме мужчина пытался «самореализоваться» путем эксгибиционизма

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В Слониме 18 мая жертвой эксгибициониста стала несовершеннолетняя девочка. Пострадавшая сообщила о происшествии в милицию. По приметам правоохранителям удалось оперативно задержать нарушителя.

Как было установлено, местный житель 1993 года рождения продемонстрировал девочке свои гениталии, а затем скрылся.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что в последнее время стал испытывать неудовлетворение своей жизнью и захотел самореализоваться.

В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).

Ранее в поле зрение правоохранительных органов мужчина не попадал, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

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Тэги: эксгибиционизм хулиганство Город: Слоним

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