Беларусь вновь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

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В Гидрометцентре республики сообщили о неблагоприятном погодном явлении. По данным синоптиков, сегодня в период с 15:00 до 21:00 на большей части территории страны ожидаются грозы.

Беларусь вновь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Как отмечается, при грозах в отдельных районах выпадет град. Ожидаются ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Синоптики сообщают, что в столице в период с 16:00 до 21:00 ожидается гроза. При грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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Тэги: штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности

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