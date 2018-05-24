Беларусь вновь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

В Гидрометцентре республики сообщили о неблагоприятном погодном явлении. По данным синоптиков, сегодня в период с 15:00 до 21:00 на большей части территории страны ожидаются грозы.

Как отмечается, при грозах в отдельных районах выпадет град. Ожидаются ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Синоптики сообщают, что в столице в период с 16:00 до 21:00 ожидается гроза. При грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.