В Гамбурге дизельные авто попадут под запрет

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Два участка для проезда легковых и грузовых автомобилей с дизельными двигателями, не отвечающих современным нормам выхлопа вредных веществ, будут закрыты в Гамбурге.

В Гамбурге дизельные авто попадут под запрет

Фото pixabay.com

Ограничения вступят в силу уже 31 мая. Гамбург стал первым городом Германии, в котором будут приняты подобные меры, пишет DW.

Под запрет на проезд по первому участку подпадут почти 170 тысяч зарегистрированных в Гамбурге легковых авто.

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В феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям немецких городов запрещать въезд дизельных машин с целью снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС.

В связи с так называемым «дизельгейтом» и некоторыми запретами, последовавшими за ним, в Германии упал спрос на подержанные легковые автомобили с дизельными двигателями.

В результате этого вторичный рынок завален б/у дизелями, а цены падают. По некоторым оценкам, в салонах по продаже б/у авто ждут своего часа как минимум 300 тыс. дизельных машин.

В среднем стоимость дизельных авто упала на 1,75 тыс. евро, а в некоторых случаях «скидка» доходит до 3 тыс. евро.

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Тэги: Германия авторынок Город: Гамбург

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