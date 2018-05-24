ЛГБТ-активистка у офисов МВД и КГБ: «Сами вы подделка»

Вика Биран, ЛГБТ-активистка из проекта MAKEOUT, вышла с плакатом «Сами вы подделка» к центральным офисам МВД, КГБ и зданию правительства в Минске.

Фотографии акции она опубликовала в своем блоге в Facebook.

Фото: Sheeborshee

«МВД говорит: «ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества – всего лишь подделка!» А я говорю: «Сами вы подделка! Ваша публичная гомофобия, ваши цели устойчивого развития, ваше членство в ООН, ваше соблюдение прав человека — это подделка», – объяснила свой протест Вика Биран.

Так активистка белорусского ЛГБТ-движения отреагировала на скандальное заявление МВД Беларуси, опубликованное 20 мая на официальном сайте министерства. В нем осуждалось вывешивание 17 мая над посольством Великобритании радужного флага в знак поддержки прав ЛГБТ.

Через несколько дней министр внутренних дел Игорь Шуневич подтвердил, что опубликованное заявление является официальной позицией министерства. А министр иностранных дел Владимир Макей призвал думать о последствиях таких заявлений.

Как рассказала активистка журналисту Naviny.by, она пока не задержана и находится на свободе.

MAKEOUT — это белорусский феминистский антидискриминационный проект о гендере и сексуальности в защиту ЛГБТК* и других уязвимых групп, которые сталкиваются с дискриминацией по признаку сексуальной и гендерной идентичности.

Фото: Sheeborshee