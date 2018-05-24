В Беларуси выпускные вечера пройдут 9-10 июня

/ Общество
Просмотров: 63 Комментариев: 0

В Министерстве образования Беларуси сообщили, что в этом году выпускные вечера в школах пройдут 9-10 июня.

Как сообщила представитель ведомства Лариса Емельянчик, в какой именно день пройдет прощание со школой, время и место будут определять в самих учреждениях образования, согласовав их с местными властями.

Ранее отмечалось, что последний звонок для 11-классников прозвучит 30 мая, а уже через день – 1 июня – выпускники сдадут первый экзамен. Это будет либо белорусский, либо русский язык (на выбор учащихся).

После этого пройдут испытания по математике, иностранному языку и истории Беларуси.

Напомним, в этом году ЦТ пройдет с 12 июня по 2 июля.

Вот полный график:

  • 12 июня — белорусский язык;
  • 14 июня — русский язык;
  • 16 июня — обществоведение;
  • 18 июня — математика;
  • 20 июня — биология;
  • 22 июня — иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
  • 24 июня — химия;
  • 26 июня — физика;
  • 28 июня — история Беларуси;
  • 30 июня — география;
  • 2 июля — всемирная история новейшего времени.

Для тех абитуриентов, кто не сможет сдать ЦТ в основное время, определены дополнительные дни:

  • 6 и 10 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история.
  • 6 и 8 июля — белорусский и русский языки.

Ранее Минобразования определило сроки проведения в Беларуси в 2018 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени. Прием документов в вузы на бюджетное и платное отделения будет осуществляться с 12 по 17 июля. С 15 ноября по 5 декабря документы могут подавать поступающие на заочные отделения вузов сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: выпускной вечер

Другие материалы на эту тему:

Последние из 90-х: нам надо здоровье и свобода, остального добьемся сами

Последние из 90-х: нам надо здоровье и свобода, остального добьемся сами

Выпускной-2012: мы за ценой не постоим

Выпускной-2012: мы за ценой не постоим

В столичных школах проходят выпускные вечера

В столичных школах проходят выпускные вечера

Выпускники минской СШ № 64 приехали на прощальный бал на «трамвае желаний»

Выпускники минской СШ № 64 приехали на прощальный бал на «трамвае желаний»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)