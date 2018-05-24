НАТО: в Украине нет гражданской войны — там присутствуют российские войска

НАТО рассматривает Россию как основной источник растущей напряженности в Европе. Об этом заявил заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, выступая 24 мая на международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», организованном экспертной инициативой «Минский диалог».

Аппатурай подчеркнул, что ряд стран Восточной Европы находятся в зависимости от России. «И то, что происходит в Украине, — это не гражданская война, там присутствуют российские войска. То же самое касается Грузии и Молдовы, откуда не хотят российские войска уходить», — отметил представитель НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс не видит, что Россия предпринимает действия по выполнению минских соглашений об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

«В этом и заключается основной источник трений и напряженности в Европе. НАТО действительно настаивает на уважении территориальной неприкосновенности государств. И мы не видим, что Россия старается найти решения для обозначенных проблем», — заявил представитель альянса.

По его словам, Россия проводит масштабные военные учения, которые не носят оборонительного характера. «Огромные учения проходят на наших границах, на них отрабатывались сценарии атак на нас. Мы наблюдаем с российской стороны стремление к непредсказуемости, двусмысленности при проведении военных учений», — уточнил Аппатурай.

При этом он отметил открытую позицию Беларуси при проведении совместных с Россией военных учений «Запад-2017». «Для того чтобы улучшить диалог по линии НАТО — Беларусь, мы действительно реагируем на такие устремления», — заключил представитель альянса.