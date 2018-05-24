Россия приняла законопроекты о крипто. В Беларуси лучше

Госдума одобрила первое чтение пакета законов, регулирующих деятельность, связанную с криптовалютами, включая их обмен и обращение при определенных условиях. У депутатов есть около двух недель на поправки, пока не состоится окончательное принятие.

Законопроекты «О цифровых финансовых активах», «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» и «О цифровых правах» были приняты почти единогласно, сообщает Аltstake.io .

Новое законодательство включает в себя правовые концепции, такие как «цифровое право» и «разумный договор», и определяет криптовалюты и токены как собственность. Оно устанавливает последовательность действий в продаже токенов и правила, регулирующие проекты, проводящие ICO. Тексты составляют основу для легализации майнинга, но юридическое определение этой экономической деятельности будет расширяться и уточняться позже.

«Цифровые финансовые активы включают криптовалютные токены», — говорится в документе, где также отдельно подчеркивается, что эти активы не являются законным платежным средством в Российской Федерации. И криптовалюты и токены могут быть обменены на рубли и на иностранную валюту по правилам, установленным Центральным банком.

В законопроекте также описывается последовательность действий, связанных с выпуском цифровых токенов. Согласно новым правилам, выпуск токенов должен осуществляться посредством публичного предложения.

Проектам, проводящим первоначальное предложение монет (ICO), потребуется раскрывать подробную информацию о своей деятельности. Организаторы продаж токенов должны доказать, что они имеют не менее 5 миллионов российских рублей уставного капитала. Банкам и некредитным финансовым учреждениям не разрешено проводить ICO.

Закон также регулирует криптомайнинг и предполагает, что майнеры должны зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе, как индивидуальные предприниматели или юридические лица, и платить налоги.

Регулируя распространение токенов и выполнение сделок с их участием, закон также должен обеспечить судебную защиту держателей токенов. Также внедрение цифровых прав создает правовую основу для налогообложения экономической деятельности, связанной с продажами токенов.

Критика

Новый законопроект, который разрабатывали в том числе и для улучшения инвестиционного климата, пока не соответствует своему предназначению, пишет Forbes.ru .

Краудинвестинг — самый быстрорастущий способ привлечь инвестиции в России, может умереть из-за нового законопроекта об ICO, который будет регулировать эту сферу. Ограничения для инвесторов, предусмотренные в этом законе, приведут к тому, что инвестировать в стартапы через краудинвестинг будет просто некому.

Получить инвестиции не от РФПИ или ФРИИ, а от другого фонда крайне сложно. Зато есть надежда на краудинвестинг. Хотя эта сфера только зарождается в России, по оценке ЦБ, объем сделок на краудфандинговых площадках в 2017 году уже достиг 11 млрд российских рублей. А это седьмая часть всего венчурного рынка России. При этом объем краудфандинга вырос на 85% за год.

А теперь посмотрим на законопроект. Последняя редакция законопроекта запрещает инвестору вкладывать больше, чем будет предусмотрено указаниями ЦБ. По последним сведениям, Банк России ограничит вложения 600 000 рублей в год. Более того, будут предусмотрены ограничения на сумму инвестиций в один проект, но их размер пока не ясен. И это катастрофа! Например, по статистике одной из крупнейших краудинвестинговых площадок StartTrack, за три года большую часть объема инвестиций составили сделки суммой выше миллиона от одного инвестора.

Еще один момент — такое ограничение оттолкнет серьезных инвесторов. Для них 600 000 рублей — слишком скромная сумма, вкладывать в стартап меньше 2 млн рублей нет смысла.

В законопроекте есть еще одно спорное положение: те, кто хочет инвестировать большие суммы в стартапы, должны получить статус квалифицированного инвестора.

Последняя редакция законопроекта предусматривает лишь рекламу самой площадки, но про рекламу краудфандинговой кампании проекта умалчивается. По сути, это перекроет площадкам и стартапам возможность рекламировать сборы на финансирования проектов. Придется вкладывать дополнительные средства в рекламу.

Надо действовать по принципу «не навреди». Сейчас слово «регуляция» стало практически синонимом слова «запрет».